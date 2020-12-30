الزمالك يكشف السبب الحقيقي في رفض احتراف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه لم يرفض احتراف مصطفى محمد بسبب المقابل المادي.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، الأربعاء، :"إدارة النادي طالبت مصطفى محمد بتأجيل الاحتراف والانتظار لما بعد أولمبياد طوكيو 2021".

وتابع :"ليس منطقيًا التنازل عن اللاعب ولا يوجد بديل له خاصة أن الزمالك بحاجة إلى 3 مهاجمين في مركزه".

وأوضح المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك :"المقابل المادي ليس السبب الرئيسي في رفض احتراف اللاعب، لكن الحاجة الفنية".

وأشار :"نعرف أن اللاعب لديه حلم بخوض تجربة الاحتراف في أحد الدوريات الكبرى، لكن هناك مسئولية مشتركة".

وأنهى :"يجب على اللاعب أن يضع مصلحة النادي في اعتباره خاصة تأجيل الاحتراف ما بعد أولمبياد طوكيو سيكون عاملاً إيجابيًا حيث سيتوفر له أكثر من عرض من أندية أوروبية ربما تكون أكبر".

وكان نادي الزمالك كشف في تصريحات سابقة عبر المتحدث الرسمي عصام سالم أن ناديه تلقى عروضًا فرنسية وبرتغالية وتركية للتعاقد مع مصطفى محمد.

ويسعى نادي الزمالك إلى الحصول على مقابل مادي يصل لستة ملايين دولار مقابل بيع صاحب الـ23 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك في مباراتين مع الزمالك حتى الآن أمام المقاولون العرب وبيراميدز تمكن من خلالها أن يسجل هدفين، في المقابل غاب عن مباراة سموحة الأخيرة والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (2-0).