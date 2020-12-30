الأهلي يعلن سلبية مسحة كهربا بعد إصابته بـ «نزلة برد»

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس.

وكان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن «عبد الحفيظ» أعلن مؤخرا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.يذكر أن «عبد الحفيظ» أعلن مؤخرا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا

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