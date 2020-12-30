الزمالك : طالبنا مصطفى محمد بتأجيل رغبته في الاحتراف حتى انتهاء الأولمبياد

أكد أشرف قاسم المشرف على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن إدارة النادي طالبت مصطفى محمد مهاجم الفريق بتأجيل رغبته في الإحتراف، والانتظار لما بعد أوليمبياد طوكيو 2021.

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أنه ليس منطقياً أن

يتم التنازل عن اللاعب ولا يوجد البديل، خاصة وأن الزمالك بحاجة إلى 3 مهاجمين في مركزه، موضحاً أن المقابل المالي ليس السبب الرئيسي في رفض احتراف مصطفى محمد ولكن الحاجة الفنية.

وشهدت تدريبات الزمالك، أمس الثلاثاء انتظام مصطفى محمد، مهاجم الفريق، في المران بشكل طبيعي، حيث ظهر اللاعب في المران بعد غيابه عن التدريبات الماضية بسبب الإصابة بكدمة في الظهر.

وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.

