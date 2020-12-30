إبراهيم الجمال: مرتبط السلة بداية عودة الأهلي للفوز بكل البطولات

أكد إبراهيم الجمال، لاعب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، أكد أن الفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين خطوة مهمة للغاية في مشوار العودة لحصد البطولات خلال الموسم الجاري، بعد فترة من غياب التوفيق.
وأوضح الجمال: " الموسم الماضي فعلنا كل شيءبوسعنا لكننا لم نوفق وخسرنا أكثر من بطولة، وهو أمر أصاب الجميع بالإحباط، ولكننا تعاهدنا في بداية الموسم على بذل أقصى ما يمكن من أجل مصالحة الجماهير ".
وأشار إلى أن الضغوط التي عانى منها الفريق في الفترة الماضية كانت صعبة، وكان لا بد من تحملها وتحويلها إلى إيجابيات لمصالحة الجماهير.
وأضاف أن مسئولي النادي فعلوا كل ما يمكن من التعاقد مع صفقات قوية، وتوفير كل الأجواء التي ساعدت على العودة إلى المسار الصحيح، وتعهد بأن يبذل الفريق كل ما لديه للحفاظ على استمرار حصد الألقاب.
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