استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي.

و قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود و التعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.

ويأتي هذا القرار للتأكيد على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة. دائمة لتتابع ملف تجديد العقود و التعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.ويأتي هذا القرار للتأكيد على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة. وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة المكلفة بإدارة لنادي الزمالك خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري الذي وافته المنية الخميس الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لمتابعة ملف لاعبي الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.