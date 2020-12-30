بالأسماء .. إعادة مسحة 4 لاعبين في منتخب الشباب

تقرر إعادة مسحة كورونا لأربع لاعبين في صفوف منتخب الشباب للتأكد من حالتهم الصحية.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة سيتم إعادة مسحة كورونا لكلا من: ..

السيد محمد عطية .

عبد الغنى محمد .

زياد محمد كمال .

حسام أشرف.

كما ستتم إعادة مسحة كورونا لعلاء سعيد مدير مهمات المنتخب. أظهرت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها منتخب الشباب صباح أمس الثلاثاء استمرار إيجابية مسحة 8 لاعبين في صفوف الفريق القومي.

وجاءت أسماء اللاعبين التسعة كالتالي: عدد العينات الايجابى 8 عينات وهم عبد الرحمن احمد، حازم هانى، ابراهيم عادل، زياد محمد فرج ، محمود صابر ياسين السيد ، أسامة فيصل ، كريم محمد ، مينا سامح ، إداري منتخب مصر الأول وتعافى الثنائي محمود جهاد ومحمد جمال من فيروس كورونا حيث كانا يخضعان للعزل مع زملائهم في أحد الفنادق لحين شفاؤهم من الفيروس.

وتعافى عادل محفوظ مدير منتخب الشباب من إصابته بفيروس كورونا بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وأجرى محفوظ مسحة كورونا أمس مع لاعبي منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية.

كان محفوظ أصيب بفيروس كورونا قبل سفر منتخب مصر إلى تونس لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم. كما تحولت مسحة عبد اللطيف أبو السعود اداري المنتخب وإسلام شاكر من إيجابية إلى سلبية.

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة منتخب الشباب في تونس.

قال المصدر إن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب دخل في أزمة مع معاونيه بسبب الصلاة يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر الماضي. وتابع أن

ربيع ياسين أصر على اصطحاب اللاعبين في مسجد خارج فندق الإقامة لاداء الصلاة، واعترض الجهاز المعاون وطالبوه بأن يؤم اللاعبين في صلاة الجمعة وأدائها في فندق الإقامة غلا أن ربيع ياسين رفض وتمسك بقراره.رفض مسؤولو اتحاد الكرة تأجيل قرار لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب في ظل عدم وصول تقرير ربيع ياسين المدير الفني حتى الآن.وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة ستصدر قرارها الخميس المقبل في كل الأحوال سواء ارسل ربيع ياسين تقريره أم لم يرسله.

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب لم يرسل تقريره عن أزمة الفريق القومي في تونس وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن لجنة تقصي الحقائق تنتظر تقرير المدير الفني السابق للمنتخب من أجل التعرف على تفاصيل أكثر حول أسباب انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريق. طالبت لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب الشباب، بتقرير عن تفاصيل انسحاب الفراعنة من تصفيات شمال أفريقيا في تونس.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة كانت ترغب في استدعاء اللاعب للتحقيق في مقر الاتحاد لكن لانه في العزل الصحي حاليا تعذر ذلك وتم مطالبته بتقرير وعدم أخذ اقوال منه بالهاتف نظرا لضرورة أن يكون كل شيء في عمل لجنة تقصي

الحقائق موثق بالمستندات.

واستدعت لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة، د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب للتحقيق في مقر الجبلاية، من أجل الاستماع لاقواله عن أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا في صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها في تونس، وما ترتب على ذلك من الانسحاب من تصفيات بطولة شمال أفريقيا.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

في سياق آخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى. كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المزمع مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين. وقررت اللجنة في اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها. كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.