أهلي ٢٠٠١ يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الأربعاء مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الأولى من الدور الثاني.
يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن مواصلة الانتصارات؛ من أجل
وجمع فريق الأهلي ١٣ نقطة في رصيده، من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث افتتح الدوري بالفوز على غزل المحلة ١ - صفر، ثم فاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، وتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربي، قبل أن يفوز على إنبي ٢ - ١، مسجلاً ٦ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديراً فنياً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.
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