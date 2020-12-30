مدرب سلة الأهلي : شخصية النادي قادت اللاعبين لدوري المرتبط

عبر أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بما حققه الفريق من إنجاز كبير بالفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب فريق الاتحاد السكندري، وأكد أن البطولة كانت هدفًا رئيسيًّا للجهاز الفني في بدايةالموسم الجاري.
وأوضح أن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تحقيق البطولة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت صعوبات بالغة بعد غياب العديد من العناصر المهمة بسبب الإصابات وفيروس كورونا، وهو ما ألقىبالمزيد من الأعباء على بقية اللاعبين في القائمة.
وأشار إلى أن معدن لاعبي الأهلي دائمًا ما يظهر في الشدائد، وهو ما كان حاضرًا بقوة في مباراتي الذهاب والإياب.
وألمح الجارحي إلى أن فريق 16 سنة وجهازه الفني كان له دور كبير في الفوز باللقب، موجهًا لهم التحية على مساهمتهم المؤثرة في البطولة.
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