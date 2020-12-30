كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره إلتشي مساء اليوم الأربعاء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أقرا ايضًا..

تنطلق مباراة ريال مدريد وإلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة ريال مدريد وإلتشي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ريال مديرد المتوقع..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: فاسكيز، بنزيما، أسينسيو.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، جمعهما من 15 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في إثنين وتلقى الهزيمة في ثلاثة.

بينما يحتل فريق إلتشي المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعهما من 13 مباراة، حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في أربعة .