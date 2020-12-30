بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة ومصر المقاصة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الجونة ومصر المقاصة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الجونة ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “محمد الغياتي”، وتقام على “استاد خالد بشارة”، بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الجونة ومصر المقاصة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

حقق نادي “الجونة” انطلاقة أكثر من رائعة في الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة “رضا شحاته”، بتعادلين في الجولة الأولى والثانية أمام “طلائع الجيش والمصري البورسعيدي”، وفوزين في الجولة الثالثة والرابعة على حساب “الاسماعيلي واسوان”، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “الاهلي”.

ويأمل مدرب الجونة استمرار تألق وتوهج لاعبيه وعلى رأسهم المهاجم الزامبي “والتر بواليا” الذي يحتل صدارة جدول الهدافين من أجل تحقيق الفوز على “مصر المقاصة” اليوم لخطف الصدارة من الاهلي ولو بشكل مؤقت.

على الجانب الآخر بدأ نادي “مصر المقاصة” يتعافى من البداية الكارثية بخسارته في أول جولتين أمام “الاهلي وانبي”، بتحقيقه الفوز على “طلائع الجيش” في الجولة الثالثة، وتعادله مع “المصري البورسعيدي” في الجولة الماضية.

ولن يتنازل المدير الفني لنادي مصر المقاصة “إيهاب جلال” عن تحقيق الفوز اليوم للإبتعاد عن مناطق الهبوط والدخول في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، إذ يحتل المركز المركز 14 برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث الذي يتواجد فيه “الزمالك”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ومصر المقاصة اليوم

..