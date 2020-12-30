شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوالنصر: روح الفانلة الحمراء هي سبب التتويج بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوالنصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي:«إن بطولة دوري المرتبط للمحترفين عكست الروح القتالية، وأكدت روح الفانلة الحمراء في حصد البطولات».

وأشار إلى أن الفريق نجح في تحقيق «ريمونتادا» في الفترة الرابعة من المباراة، بفضل تشجيع الجهاز الفني للاعبين، مما ساهم في تخطي الصعاب والفوز بالبطولة على حساب الاتحاد السكندري.

وأضاف:«كان لدينا إصرارًا كبيرًا على تعويض البطولات التي فقدناها الموسم الماضي، وقد تعاهدنا على بذل أقصى ما لدينا من أجل التتويج بالبطولة».

وأكد سيف سمير، لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء:«نجحنا في استعادة ثقة الجماهير بعد التتويج بالبطولة، وسنعمل جاهدين للفوز بجميع البطولات القادمة».

واستكمل:«شهدت الفترة الماضية تدريبات قاسية وصعوبات بالغة، خاصة فقد بعض العناصر البارزة في الفريق بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكننا استطعنا تخطيها وتقديم أداء مبهر»

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، بنتيجة 68-66 ضمن منافسات إياب نهائي دوري المرتبط للمحترفين، ليحصد لقب البطولة.