شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون: يونايتد «سولشاير» يستعيد ذكريات الزمن الجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا بنتيجة 1-0 على حساب ولفرهامبتون في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 16 من البريميرليج.

وأحتاج مانشستر يونايتد لهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع لكي يحسم المواجهة الصعبة، والتي من خلالها ارتفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في المركز الثاني بـ فارق نقطتين عن ليفربول، المتصدر، في حين تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بـ جدول الترتيب.

وأقترب اليونايتد – الذي يقوده حاليًا المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير- من صدارة الترتيب عند هذه المرحلة من الموسم بشكل غير مسبوق منذ اعتزال أسطورة التدريب، السير أليكس فيرجسون.

وحافظ مانشستر يونايتد على انطلاقته القوية منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، حيث لم يخسر الفريق في أخر 9 مباريات محققًا الفوز في 7 ومتعادلًا في 2.

وجاء هدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 92 و51 ثانية ليمنح اليونايتد الفوز، وهو أكثر هدف فوز يحدث في توقيت متأخر لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج، منذ هدف مايكل أوين ضد مانشستر سيتي في سبتمبر 2009 (الدقيقة 95 و27 ثانية) في الموسم الذي كان فيه اليونايتد تحت قيادة السير أليكس.

وأنهى ماركوس راشفورد صيامه التهديفي على ملعب أولد ترافورد بالبريميرليج مسجلًا أول أهدافه في الدوري على معقل فريقه بعد 845 دقيقة لعب دون نجاح، وبالتحديد منذ هدفه في 13 يوليو الماضي ضد ساوثهامبتون (الموسم الماضي).

وصنع البرتغالي برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد ليستمر في سجل مساهماته التهديفية الخيالي، الذي شهد اشتراكه في تسجيل 32 هدفًا (سجل 18 وصنع 14) في البريميرليج خلال الفترة من الأول من فبراير الماضي (أول مباراة له بقميص الفريق)، وهو السجل الذي يزيد عن أي لاعب أخر خلال تلك الفترة (محمد صلاح أقرب اللاعبين للبرتغالي بـ 27 مساهمة تهديفية خلال نفس الفترة).

ولم ينجح ولفرهامبتون في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، لتكون أطول سلسلة بدون حفاظ على نظافة الشباك في المسابقة تحت قيادة المدرب نونو سانتو، مناصفة مع الفترة بين ديسمبر 2019 ويناير 2020 (9 أيضًا)