شكرا لقرائتكم خبر عن روزا وسيف راشد وخالد باوزير مرشحون لتعويض كايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن المحترف البرازيلي كايو لوكاس جناح نادي الشارقة تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وجاء ذلك بعد شكواه من الإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه مع حتا يوم الجمعة الماضي، وسيكون كايو خارج حسابات المدرب عبدالعزيز العنبري لفترة قد تراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، غير أن الأمر لن يكون مزعجاً ولن يواجه الشارقة مشكلة مؤثرة بعد إصابة كايو في ظل وفرة اللاعبين المميزين في هذه الخانة، وعلى رأسهم الموهوب سيف راشد أحد أفضل الأجنحة في الدولة.

كما يوجد أيضاً خالد باوزير الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح وصناعة اللعب، وربما يكون الخيار الأول، هو اللاعب البرازيلي المقيم كايو روزا الذي استقدمه نادي الشارقة من نادي كروزيرو البرازيلي، وكان روزا قد تم استدعاؤه للانتظام في تدريبات الفريق الأول قبل أكثر من أسبوعين.

وبالعودة إلى إصابة كايو أمام حتا بالدوري يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020، فقد سبق لمواطنه إيجور كورنادو أن تعرض للإصابة أيضاً أمام حتا بالموسم الماضي في بطولة الكأس وكان ذلك في يوم 23 ديسمبر 2019، وبالتالي تكون إصابتا كايو لوكاس وإيجور قد وقعتا أمام فريق واحد وهو فريق نادي حتا وفي توقيت واحد وعلى ملعبين مختلفين، فإصابة إيجور كانت على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي في الممزر، وإصابة كايو كانت في استاد نادي حتا، وتتفق الإصاباتان أنهما وقعتا من دون تدخل على اللاعبين أحدهما قطع والثاني تمزق عضلي، وما أشبه الليلة بالبارحة مع الاختلاف في تأثير غياب اللاعبين كورنادو وكايو.

وعلى خط آخر، يستعد البرازيلي جوناثاس كرستيان دي خيسوس لاعب الفريق للعودة إلى المشاركة في تدريبات الفريق اعتباراً من الأسبوع القادم بعد اكتمال فترة العلاج ومن ثم فترة التأهيل في تدريبات صالة الجمانيزيوم التي استمرت خلال الفترة الماضية بإشراف الجهاز الطبي للنادي والذي كان دقيقاً وأعلن أن اللاعب سيعود للملاعب بعد 3 أشهر، وهاهو يعود في الموعد المحدد بالضبط.

ويذكر أن جوناثاس ديخيسوس كان قد تعرض للإصابة في مباراة الشارقة والنصر الودية قبل سفر الشارقة لاستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا؛ إثر اصطدامه بأحمد شامبيه حارس النصر في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الماضي.