«ميـركـاتـو» الشتـاء يبـدأ سـاخـناً قبـل موعـده

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يبدو أن ميركاتو الشتاء الذي يفتتح في الخامس من يناير/ كانون الثاني، المقبل سيكون مشتعلاً، خاصة في ظل التحركات المكوكية التي تقوم بها الأندية من أجل تدعيم تشكيلاتها، أو من أجل البحث عن صفقات «مثيرة» بضم لاعبين بعد دخولهم فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم.

ويترقب الشارع الكروي ما سيكون عليه مصير لاعب وسط الشارقة ماجد سرور، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب، وسط تأكيدات على حصول اللاعب على عرض مغر من النصر، قد يؤدي إلى تحويل دفة اللاعب إلى عود ميثاء.

ويعتبر ماجد سرور أحد أفضل لاعبي الارتكاز في الدولة هذا الموسم، قياساً إلى المستوى الذي بدا عليه، حيث بات حجر أساس في تشكيلة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري.

وينتظر جمهور الشارقة مصير اللاعب، بينما يبدو أن سيف راشد سيواصل رحلته مع الفريق الملكي، بعدما أشارت مصادر إلى توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة النادي الملكي.

على الجانب الآخر، عاد عامر عبدالرحمن إلى تدريبات الجزيرة بعد انتهاء تأدية الواجب الوطني، حيث يأمل اللاعب استرداد الفورمة الفنية والبدنية العالية التي كان عليها قبل تأدية الخدمة الوطنية.

وتشير بعض المصادر إلى أن اللاعب سيراقب عن كثب موقعه وموقفه في الفريق، حيث يمني النفس باسترداد مكان ثابت له في التشكيل، رغم صعوبة المهمة في الوقت الراهن، مع تألق الفريق في المباريات وثبات التشكيل الذي يعول عليه المدرب مارسيل كايزر.

أما بالنسبة إلى عمر عبدالرحمن، فقد بدا مرحلة العلاج والتأهيل في مركز «الفيفا» الطبي في دبي، من أجل التحضير لخوض فترة إعداد قبل العودة إلى المستطيل الأخضر، وسط توقعات بعودة اللاعب إلى الملاعب في نهاية فبراير/ شباط المقبل.

وشهدت الساحة الكثير من الأنباء التي تطرقت عن صفقات تبادل قد تشهد النور في الأيام المقبلة، خاصة مع محاولات الأندية التخلص من بعض اللاعبين الذين يشكلون ثقلاً على ميزانياتها، من دون حصولهم على فرصة اللعب في التشكيل الأساسي.

ويتوقع أن يقوم مهدي علي ب«غربلة» للاسماء التي تزخر بها قائمة الفريق سواء من لاعبين محليين، أو حتى أجانب، وسط توقعات بانضمام الإسباني كوندي إلى صفوف الظفرة، كما قد يتخلى النادي عن أحد المدافعين حيث يملك الفريق «8 لاعبين» يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع.

وتكشف مصادر عن أن نادي النصر قطع خطوة كبيرة نحو التعاقد مع لاعب بديل للجناح كواس، حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الاتفاق، لكن بعد فتح باب التسجيل الشتوي.