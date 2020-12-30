شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 16 مواجهة جمعت الجونة والمقاصة قبل صدام اليوم.. التعادل يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره مصر المقاصة فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب الجونة والمقاصة فى جدول الدوري

يحتل الجونة المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

تاريخ مواجهات الجونة ومصر المقاصة

التقى الجونة ومصر المقاصة فى 16 لقاء قبل صدام الليلة فاز الجونة فى 5 مواجهات وفاز المقاصة فى مباراتين وانتهت تسعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت أخر مباراة جمعت الجونة ومصر المقاصة بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله محمد إبراهيم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الاخيرة فى 18 اغسطس 2020 على استاد الجبل الاخضر.

شحاتة يطالب بالحفاظ على السجل الخالى من الهزائم وجلال يبحث عن عودة الانتصارات

طالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة والحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم لاستمرار تصدر جدول المسابقة، فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الابتعاد عن نزيف النقاط.

التشكيل المتوقع للجونة أمام مصر المقاصة

من المتوقع أن يخوض الجونة اللقاء أمام مصر المقاصة بتشكيل مكون من "إسلام طارق ، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن ، إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، عموري ، والتر بواليا".

التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الجونة

من المتوقع أن يخوض المقاصة اللقاء أمام الجونة بتشكيل مكون من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".