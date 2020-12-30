شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يكشف كواليس تعيينه مدرباً لشباب الفراعنة وخطة التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 كواليس تعيينه مدرباً للفراعنة الصغار، وخطته للمرحلة المقبلة، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "شرف ليا اختيارى لتدريب منتخب مصر، وحينما تلقيت اتصالا من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة وافقت على الفور".

ويضيف محمود جابر "سوف أعقد اجتماعا مع مسئولى اتحاد الكرة ثم مع جهازى المعاون للوقوف على طبيعة العمل بالمرحلة المقبلة للتعرف على جدول هذه المرحلة السنية والارتباطات المقبلة لوضع خطة الاستعداد قبل حسم التأهل للمشاركة فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا بعد إلغاء مونديال 2021".

وتابع محمود جابر "سوف أطوف مصر لاختيار اللاعبين حتى نصل لعناصر مميزة تليق بتمثيل منتخب مصر لتكرار النتائج المميزة التى حققتها مصر فى هذه المرحلة السنية منذ عام 81 مع الكابتن الكبير هانى مصطفى ربنا يشفيه".

وأكمل محمود جابر "شاركت فى اختيار الجهاز المعاون لى، فلقد عرضت على بعض الأسماء واختارت منها الجهاز الحالى".

وعن الاسماعيلى قال محمود جابر:"إدارة النادى تتجه لتعيين مدرب أجنبى فهى لا تحب المجازفة فى هذا التوقيت رغم أن محمد وهبة وأى إبن للإسماعيلى قادر على قيادة سفنية الدراويش بنجاح".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

على أن يبدأ عمل الاجهزة الفنية فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

وقررت اللجنة فى اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.

كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثانى و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.