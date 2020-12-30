شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يطالب الزمالك برحيل مصطفى محمد وعدم تمديد عقد فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2006 مسئولى الزمالك بمنح الفرصة لمصطفى محمد بالاحتراف الخارجى، مشدداً على ضرورة عدم تمديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الفارس الأبيض، وقال مؤمن سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "عجبنى جدا مباراة سموحة الأخيرة مع الزمالك خاصة مستوى محمد عبد الغنى ومحمود الونش وفتوح وحسين فيصل، عملوا ماتش رائع".

ويضيف مؤمن سليمان "زيزو قلقنى، شعرت أنه مش مركز ودماغه مشغولة وياريت يرجع زى الأول"، وعن مصطفى محمد قال مؤمن سليمان: "طالما جاب عرض بأربعة ملايين يورو يبقى نسيبه يحترف، العرض مش هيتكرر وكمان الولد لازم يخرج للاحتراف فى سن صغيرة ولو استمر مش هناخد حاجة منه عشان هيبقى زعلان".

مؤمن سليمان يطالب الزمالك بعدم تمديد عقد فرجانى ساسى

وعن فرجانى ساسى قال مؤمن سليمان "سمعت أنه طلب 2 مليون يورو لتمديد تعاقده ودا رقم كبير جدا ومفيش لاعب فى الدورى المصرى يلعب بالمبلغ دا، مستواه الفنى لا غبار عليه ودوره مع الزمالك كبير مفيهاش كلام بس الدورى المصرى ميستحقش رقم زى دا".

وعن تعيينه مديراً فنياً لفراعنة 2006 علق مؤمن سليمان:" حققت حلم من أحلامى فى عالم التدريب ، وحرصت على المشاركة فى اختيار الجهاز المعاون لى ، وشكلت جهاز سبق له تمثيل منتخبات الناشئين وهذا مهم للغاية ، لدينا خبرة بهذه المرحلة وسوف ننقلها للاعبين الذين سيشاركون فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من خلال هذه المرحلة السنية".

وأكمل مؤمن سليمان "أمامى تحدٍ كبير ولدي فرصة لتكوين فريق على مهلى ولدى مساحة عريضة للاختيار من 5 ملايين طفل فى هذا السن، وأشعر أنى مهما عملت مجهود سأكون مقصر لانه سيظل هناك مواهب لن أراها ، لهذا طلبت بتكوين منتخب قطاعات ليكون بمثابة فرصة لرؤية المواهب فى كل الاندية من خلال دورات مجمعة".

وتابع "سأعقد اجتماعا مع جهازى المعاون فى اتحاد الكرة فى أول يناير لنضع خطة العمل خلال الثمانية شهور المقبلة، ووزعت المباريات على الجهاز المعاون لى مباشرة لبداية المهمة وأمامنا ثلاثة شهور تكون بمثابة مرحلة مهمة لإختيار اللاعبين".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

على أن يبدأ عمل الاجهزة الفنية فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

وقررت اللجنة فى اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.

كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثانى و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.