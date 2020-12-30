شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجدد طلب إرسال الأهلى قائمة مونديال الأندية قبل 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً جديدا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استفسر خلاله الأخير عن عدة أمور خاصة بمشاركة الأهلى فى بطولة العالم للأندية، المقرر لها فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث طلب "فيفا" من الأهلي إرسال بعثة الأهلي التى ستتواجد في البطولة العالمية وكذلك قائمة الفريق التى ستشارك في منافسات البطولة.

كما تضمن الخطاب تشديد "فيفا" على ضرورة إرسال قائمة لاعبى الأهلى المشاركين فى مونديال الأندية قبل يوم 6 يناير المقبل وهو ما سبق الإشارة إليه في خطاب آخر منذ أيام قبل تأكيد نفس الأمر في خطاب الاستفسار عن استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو الأهلى مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى قائمة الفريق فى مونديال الأندية، خاصة أن هناك محاولات لتدعيم الفريق بصفقة أجنبية في يناير المقبل لتشارك مع المارد الأحمر في البطولة.

وعلى صعيد متصل تاكد غياب طاهر طاهر لاعب الفريق عن مباراة وادى دجلة يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، وفقا لتأكيدات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط، وأضاف: "اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام".

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى، الاثنين، بملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإصابة بكدمة في الضلوع، وتوجه اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب السلام وخضع لأشعة لم تُثبت إصابته بشكل خطير.