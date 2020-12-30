شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد الشناوى "أسد 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أسد 2020 لما حققه من نجاحات على المستوى المحلى والأفريقى لفريقه الأحمر بحصد الثلاثية، الدورى وبطولة أفريقيا وكأس مصر.

و يبدو أن 2020 لازالت تعطى محمد الشناوى المزيد من النجاحات فى ظل تفوقه على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فى التصويت على جائزة أفضل لاعب عربي من شبكة "CNN" لعام 2020، فى ظل منافسته على جائزة أفضل لاعب عربى من شبكة "CNN"، مع كلاً من محمد صلاح نجم ليفربول، عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، وسالم الدوسرى لاعب الهلال السعودي.

وتصدر تصويت شبكة "CNN" لجائزة أفضل لاعب عربي، سالم الدوسري مهاجم النصر بنسبة 41.5% بينما جاء محمد الشناوي فى المرتبة الثانية بنسبة 32.3% متفوقًا على كل من عبد الرازق حمدالله الذى حصل على نسبة 20.6% ومحمد صلاح الذى حصل على نسبة 5.5%.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس محمد الشناوى فى الصور التالية :