شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يجتمع مع مجلس الإسماعيلى لتشكيل جهاز قيادة الدراويش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد، اليوم الأربعاء، محمد وهبة المدرب العام للنادى الإسماعيلى، اجتماعا مع مجلس إدارة الدراويش، برئاسة إبراهيم عثمان، للاتفاق على الخطوط العريضة لتوليه مهمة تدريب الفريق الأصفر، وتشكيل جهازه المعاون بغية الإعلان عن تنصيبه مديراً فنياً للإسماعيلى لنهاية الموسم، ففى مفاجأة من العيار الثقيل علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أخطر الأرجنتينى جاموندى المدير الفنى السابق لفريق الوداد البيضاوى المغربى بالتراجع عن قرار إسناد مهمة تدريب الدراويش له قبل حضوره للقاهرة لتوقيع العقود، وتم الاستقرار على تعيين محمد وهبة مدير فنيا للدراويش بعد تألقه فى قيادة الفريق الأصفر، وتمكنه من حصد أربع نقاط فى مباراتين بالتعادل السلبى مع البنك الأهلى ثم الفوز على أسوان بهدفين دون رد.

ولاقى قرار تعيين جاموندى غضب واسع فى الشارع الإسماعيلاوى، حيث طالبت الجماهير بمنح الفرصة لمحمد وهبة ابن النادى بعد نجاحه فى لم شمل الفريق فى فترة صعبة، كما واجه اختيار جاموندى غضبا عارما بسبب تلقيه خسارة مدوية من الأهلى 5/ 1 حينما كان مديرا فنيا للوداد المغربي أدت لرحيله عن بطل المغرب عقب فشله في الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وتفوق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عليه خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وتحدث محمد وهبة مدرب فريق الإسماعيلى عن انتصار الدراويش على أسوان بثنائية نظيفة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وتحقيق أول فوز منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن هدفه الأول والأخير هو اسعاد الجماهير التى يعلم مدى عشقها للفريق.

وحصد الإسماعيلى أول انتصار على الصعيد المحلي هذا الموسم على حساب أسوان بثنائية فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصري الممتاز.

وقال محمد وهبة فى تصريحات إعلامية "أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجونه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات"، وأضاف "لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذى نشأت بين جدرانه والقادم أفضل".

ومنح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى تدريباته اعتبارا من غد الخميس استعدادا للقاء مصر المقاصة يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع لمسابقة الدورى.

وتذوق فريق الإسماعيلى طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

كما عبر محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلى عن سعادته بمساهمته فى حصد الفريق أول فوز بمسابقة الدورى بعدما سجل هدف الدراويش الثانى فى شباك أسوان من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

وقال فى تصريحات إعلامية عقب اللقاء "كنا فى حاجة ماسة لهذا الانتصار من أجل استعادة ثقتنا وتحسين ترتيبنا بجدول مسابقة الدورى.. أحمد الله على هذا الهدف، أتدرب باستمرار على التسديدات وأتطلع دائما لمساعدة فريقى فى حصد الانتصار".

واختتم قائلا "الإسماعيلى فريق كبير وسنقاتل جميعا من أجل وضعه فى مكانة أفضل فهو يستحق التواجد بين الكبار".