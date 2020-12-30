شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد جمعة مهاجم المصرى بفيروس كورونا قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد جمعة نجم هجوم النادى المصرى إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التى أجراها الفريق البورسعيدى، قبل مواجهة نظيره غزل المحلة، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وكتب جمعة عبر ستورى حسابه على إنستجرام "الحمد لله أولا وأخيرا.. دعواتكم.. إيجابى".





ويستضيف المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة، يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الفلاحين على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.



أحمد جمعة

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

أحمد جمعة

وطالب على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة التى يحققها الفريق منذ انطلاق المسابقة لضمان انهاء الموسم فى المربع الذهبى، فى المقابل شدد خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالى لإثبات أحقيتهم فى التواجد بين الكبار بدورى الأضواء والشهرة.