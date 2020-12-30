شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي اتفاقه مع شيكابالا وفتوح علي التجديد في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت إدارة الكرة بنادى الزمالك اتفاقها مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ومحمود عبد الرازق كابتن الفريق علي تفاصيل عقديهما الجديد مع النادي، حيث تنتهى عقود الثنائي بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادى اخر في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

وعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة تفاوض مع احمد فتوح وشيكابالا في معسكر الفريق بالإسكندرية علي هامش مباراة سموحة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من الدوري احرزهما اشرف بن شرقي واحمد فتوح، واحتلال الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات ويتبقي للفريق مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام الأهلي.

وكشف مصدر داخل فريق الكرة بالزمالك أن الثنائي شيكابالا وأحمد فتوح لم يحددا شروط علي النادي وسيتم تقديرهما ماليا بما يتناسب مع امكانياتهما وتاريخ شيكابالا مع الفريق وكذلك احمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الاوليمبي والمرشح لقيادة الجبهة اليسري في الزمالك والمنتخب طوال الفترة المقبلة وفي اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

في نفس السياق وفي اطار اهتمام إدارة الكرة بملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجارى، انهت إدارة الكرة المفاوضات مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق علي تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة، مع تعديل القيمة المالية في عقده الموسم الحالي الأخير له في العقد القديم، وسيتم الإعلان رسميا عن تجديد تعاقد أوباما عقب صرف اللاعب مقدم تعاقده وذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة.