سموحة: متمسكون بالفار.. ويكفي أننا أندية محترفة في دوري هواة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تمسكه باستمرار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات دوري We المصري.

ونشر عامر تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن ناديه لا يستطيع تحمل جزء من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في مصر.

وقال عامر: "سموحة يتمسك بتقنية الفار ولا نستطيع تحمل جزء من تكلفتها".

واختتم: "يكفي أننا أندية محترفة ولاعبين محترفين يشاركون في دوري هواة ( دوري بلا جوائز مالية)!".

الجدير بالذكر أن لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية برئاسة أحمد مجاهد، ترغب في تحمل أندية الدوري لجزء من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في المباريات المحلية.