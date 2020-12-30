بعد ارتباطه بالإسماعيلي.. مدرب الوداد السابق يتحدث عن عمله في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الأرجنتيني أنخيل ميجيل جاموندي، عن محطته التدريبية المقبلة في ظل ارتباطه بقيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة أو العودة من جديد للمغرب.

وكان جاموندي عمل في المغرب خلال الفترة الماضية حيث قاد فريق حسنية أغادير إلى جانب الوداد الرياضي في الموسم الماضي.

جاموندي قال في تصريحات عبر صحيفة "البطولة" :"خطوتي التدريبية المقبلة متأرجحة بين العمل في مصر أو المغرب، كل شيء من الممكن أن يُحسم في الساعات القليلة المقبلة".

وعن عمله لقيادة فريق الجيش الملكي :"بالطبع هناك استفسارات من هذا النادي منذ رحيلي عن الوداد، لكن فيما يرتبط بالجيش الملكي فلم أدخل في محادثات رسمية".

وارتبط اسم جاموندي بقيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة ليكون بديلاً للبرازيلي ريكاردو والذي رحل بسبب سوء النتائج عقب الخسارة من فريق الجونة بهدف مقابل هدفين.

ويقود الإسماعيلي حاليًا محمد وهبة بصورة مؤقتة حيث قاد "الدراويش" في مباراتين حقق من خلالها الفوز على حساب أسوان بنتيجة (2-0) والتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي.

ويتواجد الإسماعيلي حاليًا في المركز السادس برصيد ست نقاط (الفوز في مباراة + التعادل في ثلاث مباريات+ خسارة في مباراة).

جدير بالذكر أن علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أكد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الثلاثاء أن هناك اتجاه في الإدارة لإسناد المهمة بصورة نهائية لمحمد وهبة.