اتحاد الكرة: لا نصطاد أخطاء للجنة الخماسية.. وتحريك المياة الراكدة واجب علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عدم وجود محاولة لاصطياد الأخطاء للجنة الخماسية السابقة التي كانت تدير الجبلاية في الشهور الماضية.

وأشار مجاهد في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، إلى أن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني -حسبما وصف- فإن لجنته عليها تصحيحه.

وقال مجاهد: "أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد أخوة أعزاء وأصدقاء وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا".

وأكمل: "المسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها وعلى العكس فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء".

واختتم: "مرة أخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك".