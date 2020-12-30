التشكيل المتوقع.. هل يبدأ صلاح مباراة ليفربول ضد نيوكاسل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نيوكاسل في اللقاء الذي سيقام على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر من منافسات بريميرليج.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشكيل ليفربول سوف يشهد تغيير على مستوى الدفاع من خلال مشاركة اللاعب الصاعد ريس ويليامز ليكون بديلاً للمصاب جويل ماتيب.

في المقابل، وسط ملعب ليفربول سيكون هناك تغيير من خلال الدفع بأوكسليد تشامبرلين بدلاً من الشاب كورتس جونز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراة نيوكاسل الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

وكان ليفربول سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ويست بروميتش ألبيون بنتيجة (1-1) على ملعبه "الآنفيلد"، في المقابل خسر نيوكاسل الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب "الاتحاد".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج برصيد 32 نقطة، في المقابل يتواجد نيوكاسل في الترتيب الخامس عشر برصيد 18 نقطة.