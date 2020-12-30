تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات القوية في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية.

أبرز مباريات الأربعاء من خلال إقامة ثلاث مواجهات بمسابقة دوري we المصري حيث ستكون البداية بمواجهة الجونة ضد مصر المقاصة، في المقابل يلعب المقاولون العرب ضد البنك الأهلي، وتختتم المباريات بمواجهة المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه توتنهام هوتسبير منافسه فولهام، في المقابل يخرج ليفربول لمواجهة نيوكاسل ضمن الأسبوع السادس عشر.

الدوري الإسباني سيشهد أيضًا مواجهة بين أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، ويخرج ريال مدريد لمواجهة إلتش في الجولة السادسة عشر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

الجونة × مصر المقاصة.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

المقاولون العرب × البنك الأهلي.. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

المصري × غزل المحلة.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير × فولهام.. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × ليفربول.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد × خيتافي.. الموعد 8:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

إلتش × ريال مدريد .. الموعد 10:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.