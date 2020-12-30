شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إسماعيل يوسف يحرز هدفا عالميا للمنتخب أمام اسكتلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق والذى أحرزه مع المنتخب الوطنى فى مباراته الوديه أمام اسكتلندا استعدادا لكأس العالم 1990 من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير المصرية خاصة وأن اللاعب كان قليل التسجيل سواء مع فريقه أو مع الفراعنة .

كانت تلك المباراة انتهت لصالح المنتخب الوطنى بقيادة المرحوم محمود الجوهرى بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها جمال عبد الحميد وحسام حسن وإسماعيل يوسف الذى استلم الكرة من ناحية اليمين من على حدود منطقة الجزاء وقام بتخطى احد مدافعى المنافس وسدد بيسراه قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس المنتخب الأسكتلندى .

بدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كره القدم في حي إمبابة، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها، وشقيقه الثاني سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك ، وتدرج في فرق الناشئين إلى أن برز بسرعة كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في آن واحد ، كما كان يجيد في اللعب في أكثر من مركز.

وشارك في قيادة منتخب الشباب للحصول على كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاته ثم للمشاركة المشرفة في كأس العالم للشباب في الإمارات. عمل كمساعدا لفتره قصيره مع نادى الزمالك ثم عين مساعدا للايطالى تارديلى فى المنتخب المصرى ثم عينا مديرا فنيا لمنتخب الشباب المصرى و مديرا فنيا لنادى الوحدات الاردنى الكبير والعريق وتولى تدريب الجونة والانتاج الحربى

تدرج في المناصب الإدارية بالزمالك حتي وصل الي عضو مجلس إدارة بالنادي الأبيض.