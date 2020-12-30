شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيماني قائمة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل اختيار قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر أن يُشارك فيها الأهلي خلال فبراير المقبل في قطر، ويتطلع الأهلي لحسم القائمة خلال أيام قليلة من أجل إرسلها للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما أرسل الأخير خطاباً رسمياً للأهلي خلال الأيام الماضية طالبه فيها بإرسال قائمة الفريق المُشاركة في كأس العالم للأندية قبل يوم 6 يناير من أجل إنهاء إجراءات التسكين والإقامة والترتيبات الخاصة بالبطولة العالمية التى تأتي وسط أجواء صعبة بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا.

وتأهل فريق بايرن ميونيخ لكأس العالم للأندية باعتباره بطلاً لأوروبا، والأهلي باعتباره بطلاً لأفريقيا، وأولسان هيونداي بطلاً لأسيا، والدحيل القطري باعتباره بطلاً للدوري القطري، وأوكلاند سيتي ممثلاً عن منطقة الأوقيانوسيا، فيما أصبح تيجريس أونال المسكيكي سادس فريق يتأهل للبطولة، بعدما توّج ببطولة كأس الكونكاكافإثر تغلبه على لوس أنجلوس إف سي بقيادة بوب برادلى مدرب منتخب مصر السابق.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف جلسة في غضون الساعات المقبلة مع موسيماني من أجل الترتيب معه بشأن قائمة المارد الأحمر في مونديال الأندية خاصة في ظل المُتغيّرات الجديدة التى فرضت نفسها على الفريق بعد فشل محاولات ضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز بسبب الخلاف حول أمور مالية فالأهلي عرض مليوني و500 ألف دولار فيما طلب النادي الجنوب أفريقي خمسة ملايين دولار وهو ما جعل الصفقة تفشل وأعلن صن داونز رفض بيع اللاعب خلال يناير المقبل بسبب الخلاف المالي.