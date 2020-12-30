شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يسأل الجنايني عن 8 ملايين دولار مستحقات مصر لدي كاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا للجنة الخماسية السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية برئاسة عمرو الجنايني عن مصير باقي مستحقات مصر البالغة ٨ ملايين دولار من بطولة امم افريقيا الاخيرة التي استضافتها مصر

وكان منتخب مصر الاوليمبي قد حقق اخر بطولة امم افريقيا التي استضافتها مصر في عهد عمرو الجنايني في نوفمبر ٢٠١٩ الذي حقق انجازا جديدا للكرة المصرية بالتأهل لأولمبياد طوكيو

وكتب شوبير على صفحته الرسمية على توتير «هل فعلا هناك 8 مليون دولار مستحقه لنا عند الاتحاد الافريقي من ساعة بطولة الامم الافريقيه الاخيره بمصر ولم نتسلمها حتي الآن بسبب عدم تقفيل الحساب

وياتي سوْال شوبير للجنة الجنايني باعتبارها هي التي كانت تدير الجبلاية في هذا التوقيت واستمرت لمدة عام و٥ شهور تقريبا

كنا يستمر سوْال شوبير ايضا للجنة الثلاثية الراهنة للسعي وراء مستحقات مصر لدي كاف وإعادتها بعد رحيل الجنايني