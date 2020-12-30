شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون يبحث عن إيقاف نزيف النقاط فى الدوري أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل البنك الاهلى سلبياً مع الاسماعيلى في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير بجدول الدوري بدون رصيد من النقاط بعدما لعب ثلاثة مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب للخروج من مأزق النتائج السلبية التي تحاصره منذ بداية الموسم لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الذئاب بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا،في المقابل شدد محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار النتائج الجيدة لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه لتكون بمثابة رسالة لفرق الدوري أن البنك الاهلى قادر على مناطحة الكبار في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام البنك الاهلى مكونا من :" حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".