شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يخشى مفاجأت غزل المحلة على ستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفلاحين على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة لضمان انهاء الموسم في المربع الذهبى ، في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالي لإثبات أحقيتهم في التواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام غزل المحلة مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".

فيما يعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام المصرى البورسعيدى مكون من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".