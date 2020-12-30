الجهاز الفني للكرة النسائية يصدر بيانا رسميا بعد اقالته

أصدر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، بيانا رسمياً بعد قرار توجيه الشكر للجهاز الفني من جانب اتحاد الكرة وجاء نص البيان كالتالي:

بمزيج من الدهشة والحيرة، تلقينا نحن الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات قرار إقالتنا من قبل لجنة تسيير الأعمال للاتحاد المصري لكرة القدم. ونود في هذا السياق رصد ما يلي من معطيات: - جاء قرار الإقالة بحجة إعادة التقييم، رغم أنه لم يتم سؤالنا عن أي تقارير فنية عن الفترة المنصرمة. - جاء القرار في إطار

عدم وجود أي استحقاقات دولية يخوضها المنتخب على المدى القريب، وأولها كأس العالم للسيدات ٢٠٢٣ و للآنسات تحت ١٧ سنه و تحت ٢٠ سنه ٢٠٢٢. المثير للدهشة أن القرار جاء ضمن حزمة قرارات أخرى بتعيين أجهزة فنية كاملة لمنتخبات الشباب مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ للحاق ببطولتي كأس العالم في ٢٠٢٣! - نفخر بأننا كجهاز فني تم تعيينه لبناء منتخبي سيدات وآنسات بعد ٤ سنين قضتها الكرة المصرية دون منتخبات نسائية. وبتوفيق من الله تمكننا في اقل من ٥٠ يوماً من تجميع عناصر المنتخب الأول، وانتقاء عناصر واعدة لمنتخب تحت ٢٠ سنة، وإقامة فترة إعداد نجحنا في تتويجها بالفوز على أحد أقوى المنتخبات الاسيوية وهو منتخب لبنان. - تعرضت لاعباتنا لحملة تنمر وتمييز واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي عقب الفوز على منتخب لبنان. الأمر الذي استلزم منا دعما نفسيا ومعنويا لهن، وكنا ننتظر المزيد من الدعم من الاتحاد المسؤول، الذي فاجأنا جميعا بقرار الإقالة. وفي النهاية، لا يسعنا إلا توجيه الشكر لكل من قدم لنا الدعم، والفرصة لخدمة وطننا الغالي، والشكر موصول للاعباتنا الواعدات، مع أصدق الأمنيات لهن بالتوفيق والنجاح.