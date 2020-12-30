حكام مباريات اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات اليوم ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري على النحو التالي.

الجونة والمقاصة: أحمد العدوي حكم ساحة خالد حسين وعماد العقاد مساعدين محمد

العتباني حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو محمد التابعي مساعد حكم فيديو

المقاولون العرب والبنك الأهلي محمد يوسف حكم ساحة مصطفى حسين وتامر رشاد مساعدين

أبو بكر عبد الحي حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو

المصري وغزل المحلة أحمد جمال حكم ساحة أحمد ساهر وأسامة عبد اللطيف مساعدين عمرو يوسف حكم رابع محمود دسوقي حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو