تركي آل الشيخ: سأجعل نادي الهلال السوداني "سيد افريقيا"..والتعاقد مع لاعبين محترفين من أوروبا

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، إنه يسعى لأن يكون نادي الهلال ”سيد افريقيا“.

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ”أم درمان“ إن السودانيين يطلقون على نادي الهلال ”سيد البلد“، وأنا أسعى لأن يكون ”سيد افريقيا“، معقبا: هلال الغد لن يكون مثل هلال الأمس.

وأوضح ان سيادة الهلال لإفريقيا ستكون عن طريق التعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى عال لخدمة الفريق، ليس من قارة افريقيا فقط، بل من أوروبا أيضًا.

وتابع: سأصل إلى السودان بعد أن أتلقى اللقاح الثاني لفيروس كورونا في فبراير المقبل، وسأعمل على عمل نقلة نوعية للهلال تتمثل في إصلاح الاستاد الخاص بالنادي عن طريق تغيير الإضاءة وإصلاح أرضية الملعب، فضلا عن التعاقدات الكبيرة.

وأردف: سأصل ومعي ملف كامل لعمل متجر للنادي وجلب رعايات مستدامة للفريق، واستثمارات على لوحات الملعب وتيشيرت الفريق، الذي سيكون من متاجر عالمية.

وواصل: الأمر لن يقتصر على هذا بل سأعمل على توقيع عقود توأمة بين الهلال وأندية أوروبية كبيرة وأتمنى أن تكون ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد وآي سي ميلان، فضلا عن إنشاء عدد من الأكاديميات، وخروج لاعبين ومدربين لعمل معايشات في أوروبا.