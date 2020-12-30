عصام الحضري: اللجنة الخماسية لم تقدم شيئا للكرة المصرية سوى بعض الاحتفالات والتكريمات

شن الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق هجوما حادا علي اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة قائلا انها لم تقدم شيئا للكرة المصرية.

وقال "الحضري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": اللجنة الخماسية أدت مهمتها ورحلت، ومن وجهة نظري لم تضف شيئا للكرة المصرية، وكأنهم لم يأتوا نهائيًا.

وتابع: لجنة الجنايني لم تفعل شيئا، أتوا من أجل الاحتفالات والتكريمات وشكل شعار الدوري والكرة.

وأستطرد : "منذ مجيء أحمد مجاهد وتولي المهمة في اتحاد الكرة بدأ يعمل، هناك فرق بين إنسان لا يوجد لديه فكرة عن القوانين واللوائح، وآخر يعلمها جيدًا"

وأوضح "الحضري" ان اللجنة الخماسية لم يكن لديهم أي فكرة عن شيء مع احترامي لهم، عمرو الجنايني لا يفهم في الكرة، ومحمد علي عميد كلية، والوحيد لاعب الكرة هو محمد فضل، يجب أن (نعطى العيش لخبازه).