شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مصر المقاصة ضيفاً ثقيلا على الجونة فى الدوري باستاد خالد بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة والحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم لإستمرار تصدر جدول المسابقة فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الابتعاد عن نزيف النقاط .

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام مصر المقاصة مكون من :" إسلام طارق ، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن ، إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، عموري ، والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الجونة مكون من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".