هداف الدوري الإنجليزي.. كين يهدد فيرنانديز.. وفرصة ذهبية لصلاح وسون

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

فشل برونو فرينانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد في زيادة أهدافه وتوقف عند رصيده عند 10 أهداف.



وكانت أمام برونو فرصة للتساوي مع الثلاثي مع هيونج مين سون لاعب توتنهام وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، ودومنيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون أصحاب الـ11 هدفا.

ولم يسجل فاردي في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، كما لم يسجل دومنيك بسبب تأجيل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي بسبب فيروس كورونا.

وبات برونو مهددا للخروج من قائمة الـ5 الأوائل لهدافي البريمييرليج إذا سجل هاري كين مهاجم توتنهام الأربعاء، أمام فولهام، حيث يملك كين 9 أهداف.

ولا يزال محمد صلاح لاعب ليفربول في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 نقطة، وسيواجه صلاح نيوكاسل الأربعاء، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل صلاح في المباراة السابقة أمام وست بروميتش التي انتهت بالتعادل ١-١، وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الوحيد.