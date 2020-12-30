شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: رمضان صبحي لديه عقلية احترافية فريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي لاعب الفريق، مؤكدًا على أنه نموذج للاعب المحترف.

وأضاف :«رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء».

وتابع :«أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد».

وأوضح :«أنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين».

وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال :«لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثي معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف».

وزاد :«خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغير في عقليته».

واختتم :«رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا».