شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: رمضان صبحي مضغوط في بيراميدز بعد رحيله من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه بدأت تظهر شخصيته في الدوري الممتاز خاصة بعد الأسبوع الثاني للبطولة المحلية.
وأضاف: أن رمضاح صحبي، لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فينة على أعلى مستوى ولكن أشعر أنه مضغوط في الوقت الحالي بعد رحيله من الأهلي، ولكن أنا أؤكد أنه لاعب يصب تركيزه مع فريق بيراميدز.
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