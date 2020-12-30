شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاربعاء مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد وذلك فى الجولة 16 من الدوري الانجليزي حيث يحتل ليفربول الصدارة برصيد 32 نقطة من 15 مباراة ويسعى لتأكيد صدارته والاحتفاظ بالقمة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز 15 برصيد 18 نقطة جمعهم من 14 مباراة . المباراة ستقام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي ان سبورت التالية : - beIN Sport HD 1 - beIN Sport HD 2 - beIN Sport HD 11 - beIN Sport 4K الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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