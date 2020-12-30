شكرا لقرائتكم خبر عن «حاوي الأهلي» يوجه رسالة لطبيب الأهلي الراحل عن جهاز بيتسو موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة للدكتور، خالد محمود، طبيب الأهلي الراحل عن الجهاز الفني للجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني.

وقال حاوي الأهلي في رسالته: «كل الشكر والتقدير للدكتور خالد محمود، أدي مهمته على اكمل وجه وكان بمثابة أب وأخ أكبر لينا جميعا، وأكتر الناس إخلاصا في عملهم، وفعلا اتشرفنا بالتعامل مع حضرتك، وأقل حاجة نقولك شكرا من قلوبنا بجد ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم».