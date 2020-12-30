شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يزور حسام عاشور في المستشفى بعد جراحة الوجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، ووليد صلاح الدين، نجم القعلة الحمراء السابق، حسام عاشور، قائد المادر الأحمر السابق، ولاعب الاتحاد الحالي، عقب إجرائه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته خلال لقاء الأهلي والاتحاد الذي أقيم بينهما مساء الاثنين الماضي وانتهى بفوز الأهلي برباعية دون رد.

ونشر وليد سليمان رسالة على حسابه الخاصة، قال فيها: ألف سلامة عليك ياعاشور. ورد عاشور على متابعيه، شكرا لكل واحد سأل على.