أروابارينا: طموحي مع بيراميدز لا حدود له واهم من الماديات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن ناديه مهتم للغاية ولديه هدف وطموح بأن يكبر اسمه في الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم سبورت» :«مفاوضاتي مع نادي بيراميدز لم تستغرق وقت طويل ووافقت بعدما قدموا لي مشروع كبير يرغبون في تحقيقه».
وتابع :«في يناير المقبل نفكر في عمل قفزة جيدة في أداء الفريق، وسعيد بالتدريبات اليومية مع مجموعة اللاعبين المتواجدين».
وواصل :«الرغبة في تحقيق الحلم والطموح أهم من الأمور المادية من أجل تحقيق النجاح».
وزاد :«سعيد بقائمة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، وهناك تقييم شامل للموقف الحالي لبحث تدعيمات الفريق في يناير».
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