الخطيب يكافئ رجال وسيدات الأهلي بعد الفوز ببطولتي دوري المرتبط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقي السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات. جاء ذلك تقديراً من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري واسعاد جماهير الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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