شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضيف عضوا جديدا لجهاز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على إضافة محلل أداء لجهازه الفني خلال الفترة المقبلة. وعلم «المصري اليوم»، أن مدرب القلعة الحمراء، اختار محلل أداء من جنوب أفريقيا، ومن المفترض أن يستلم مهامه مع حامل لقب الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة. ويصل محلل الأداء للقعلة الحمراء صباح الغد لبدء مهامه مع النادي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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