جمال الغندور عن احتمالية إلغاء تقنية الـ VAR: إهمال اللجنة الخماسية أدت لوجود قصور في تطبيق الـ VAR

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

وقال "الغندور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم، واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري.

وأضاف انه تم الاتفاق لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 ملايين يورو، ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا، كما أن الوسائل التقنية المُسيَّرة المستخدمة في الـ var "مستعملة".

جديرا بالذكر يسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر انعقاد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر غد الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية في الجزيرة لحسم أزمة تقنية الفيديو فى الدوري المصري.