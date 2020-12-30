لا يوجد عقد موقَّع مع اتحاد الكرة..الشركة المسئولة عن الـ VAR توضح حقيقة إلغاء تقنية الفيديو في الدوري؟

قال تامر يسري الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الـ var في الدوري المصري أنه لا يوجد عقد موقَّع بين الشركة والاتحاد المصري لكرة القدم، متابعا:" هذا الأمر تأخر منذ 9 أشهر".
وأوضح تامر مرسي خلال مداخلة هاتفيةتصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس 2"، هناك حقوق مالية متأخرة للشركة منذ شهرين، لذلك نطالب بتسديدها، مشيرا إلي أن تقديم تلك التقنية، تمثل تدعيمًا للدوري المصري والاتحاد الكرة، وليس لأشخاص.
وأوضح ان التعامل مع اللجنة الثلاثية مثل الخماسية.
جديرا بالذكر يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر لا يوجد عقد موقَّع مع اتحاد الكرة..الشركة المسئولة عن الـ VAR توضح حقيقة إلغاء تقنية الفيديو في الدوري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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