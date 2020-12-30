شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غد، الجمعة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، وأثبتت الأشعة التى خضع لها طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، إصابة اللاعب بكدمة بسيطة فى الضلوع، وهى الإصابة التى لا تدعو للقلق بعدما غادر اللاعب مباراة الإتحاد للإصابة في الضلوع ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى موعد نزول طاهر للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيمانى، أن نادى الاتحاد السكندرى لديه مدرب مميز وقوى ولعب بالطريقة التى ذاكرناها، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالدورى ، وقال بيتسو موسيمانى،"الاتحاد لديه مدرب مميز وقوى وخاض اللقاء بالطريقة التى تدربنا عليها، والمباراة كانت أشبه بحلبة الملاكمة، وحافظنا على تركيزنا وطاقتنا لأن مواجهة الاتحاد صعبة جدا بدنيا وكأنها مباراة ملاكمة ولكن العاصفة بتهدى ومن هنا نستطيع تحقيق أهدافنا" واستغللنا تقدمهم وترك المساحات خلفهم".

ورد موسيماني على إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد والذي قال : لو عم حارث مسك الأهلى هيكسب بطولات، موسيمانى لو درب أى فريق فى الدورى سيتم إقالته بعد مباراتين". قائلا: "أحترم رأى إبراهيم حسن، ممكن يتقال على ريال مدريد وبرشلونة والسيتى، لكن فى كرة القدم مفيش الكلام ده، ولو ده الوضع كنا أخدنا 7 سنين فاتوا بطولة أفريقيا، وأنا أحترم دائما الخصم ، وقال بيتسو موسيمانى : "الاتحاد لديه مدرب مميز وقوى وخاض اللقاء بالطريقة التى تدربنا عليها، والمباراة كانت أشبه بحلبة الملاكمة، وحافظنا على تركيزنا وطاقتنا لأن مواجهة الاتحاد صعبة جدا بدنيا وكأنها مباراة ملاكمة ولكن العاصفة بتهدى ومن هنا نستطيع تحقيق أهدافنا" واستغللنا تقدمهم وترك المساحات خلفهم".