شكرا لقرائتكم خبر عن سعد فاروق مديرا فنيا لدكرنس خلفا لمصطفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة دكرنس، برئاسة الخضر إبراهيم، مع سعد فاروق المدير الفنى الأسبق للنجوم لقيادة صفوف الفريق خلفا لمصطفى عبده الذى تقدم باستقالته بالأمس عبر صفحته الشخصية على فيس بوك دون إبداء أسباب حقيقة، بالرغم من تحقيقه الفوز فى آخر لقاء على الرجاء المطروحى بهدف مقابل لا شىء.

وينافس دكرنس فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى ثلاث لقاءات بينما خسر لقاء وحيدا.

ومن المقرر أن يقود سعد فاروق تدريبات الفريق اليوم والذى يستعد لمواجهة فاركو يوم الجمعة بعد المقبل ضمن فعاليات الجولة السابعة للمسابقة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة السادسة عن تعادل أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس على ملعبه مع مالية كفر الزيات سلبيا ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، في الوقت الذى حقق فيه حرس الحدود منافسه التقليدي فوزا مهما خارج ملعبه على سبورتنج بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.

كما تعادل الأوليمبى صاحب الوصافة خارج أرضه مع بلدية المحلة بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وما زال في نفس المركز، فى الوقت الذى فجر فيه كفر الشيخ كبرى مفاجآت المجموعة بالفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف بملعب الأخير.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة فاز دكرنس على الرجاء بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر للمسابقة، كما تعادل الحمام مع المنصورة بهدف لمثله، وفاز بيلا على الجزيرة المطروحى بثلاثية نظيفة، بينما تعادل بنى عبيد مع دمنهور بهدف لمثله.